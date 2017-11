Merkel avfeier nyvalg

NTB utenriks

De tyske sosialdemokratene SPD sa fredag at de er klare til å holde samtaler med Merkels kristendemokrater. Statsministeren sier nå at slike diskusjoner må være basert på gjensidig respekt og kompromissvilje.

– Jeg er overhodet ikke overbevist om at vi bør be folk stemme igjen dersom vi ikke kan gjøre noe med resultatet, sa kristendemokratenes statsminister under en lokal partikonferanse lørdag.

Hun mener Tysklands politikere må være ansvarlige og forholde seg til det resultatet som alt foreligger etter valget 24. september.

Mislykket

Merkel har tidligere sagt at hun heller vil ha nyvalg enn å lede en mindretallsregjering, og lørdagens uttalelser styrker troen på at Tyskland kan være på vei ut av den politiske hengemyra etter valget.

Merkels CDU og det bayerske søsterpartiet CSU gikk sammen med den sosialdemokratiske koalisjonspartneren SPD tilbake i valget. Merkel gikk dermed inn i forhandlinger med de økonomiliberale Fridemokratene (FDP) og miljøpartiet De grønne, men samtalene brøt sammen forrige uke.

– Det hjelper ikke nå å gråte over spilt melk, sier Merkel om fiaskoen.

Møte hos Steinmeier

Siden forhandlingene brøt sammen har SPDs partileder Martin Schulz vært under økende press om å komme Merkel og CDU/CSU til unnsetning.

SPD har vært Merkels storkoalisjonspartner i to av hennes tre perioder som statsminister. Men sosialdemokratene har lidd av regjeringsslitasje og lovet etter det dårlige valget å gå i opposisjon.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier har grepet inn for å forsøke å løse den politiske krisen uten nyvalg. Han har konsentrert seg om å forsøke å overtale SPD, partiet han selv kommer fra, til å snu. Steinmeier skal torsdag etter planen møte både Merkel, Schulz og CSU-leder Horst Seehofer til samtaler i Berlin.

I mellomtiden kan det høyrepopulistiske partiet AfD, som kom på tredjeplass i valget, styrkes ytterligere. Ingen i nasjonalforsamlingen vil samarbeide med partiets over 90 folkevalgte, og mange tyskere tror AfD har mest å vinne på de etablerte partienes somling med å få en regjering på plass.

