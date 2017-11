Egypt: Moské-angripere ankom med svart flagg og kamuflasjeklær

NTB utenriks

Så mange som 305 personer, blant dem 27 barn, ble drept i terrorangrepet i nord på Sinai fredag, opplyser egyptiske myndigheter. 128 personer ble såret.

Fram til lørdag formiddag lå det offisielle dødstallet på 235.

Ingen gruppe har foreløpig meldt at de står bak angrepet, men mistanken rettes mot ytterliggående jihadister, som har vært aktive i området i en årrekke.

Det er første gang en moské blir utsatt for et større terrorangrep i Egypt.

Ifølge en uttalelse fra Egypts statsadvokat Nabil Sadeq var 25–30 personer involvert i angrepet. De var utstyrt med et svart banner med en muslimsk trosbekjennelse, noe som betyr at det lignet på flaggene som ekstremistgruppa IS bruker.

– Skjegg og langt hår

Angriperne ankom i fem terrengkjøretøy, og tok ifølge Sadeq oppstilling ved moskeens hovedinngang og tolv vinduer. Deretter åpnet de ild mot menneskene som befant seg inni moskeen. De satte også fyr på sju kjøretøy som tilhørte personer som deltok på fredagsbønnen.

Ifølge uttalelsen var flere av angriperne maskerte. De som ikke var det, hadde langt hår og skjegg, og alle skal ha vært kledd i svarte T-skjorter og kamuflasjebukser.

Uttalelsen fra statsadvokaten er den mest detaljerte offisielle beskrivelsen av angrepet så langt. Den sammenfaller i stor grad med hva øyenvitner i byen Ismailia har fortalt til nyhetsbyrået AP, der flere sårede er innlagt på sykehus.

Grusomme skildringer

De overlevende har gitt grusomme beskrivelser av det som skjedde i løpet av de 20 minuttene angrepet varte. De har fortalt om folk som hoppet ut av vinduene, barn som skrek, og mennesker som ble tråkket ned i gangen utenfor vaskerommet.

Noen av de overlevende har fortalt hvordan de så vidt unnslapp å bli drept, mens andre har mistet stort sett alle mannlige medlemmer av familien.

– Alle la seg ned på gulvet og holdt hodene nede. Hvis du hevet hodet, ble du skutt. Skytingen var tilfeldig og hysterisk i begynnelsen, etter hvert ble den mer veloverveid. Alle som de ikke var sikre på var døde, eller som fortsatt pustet, ble skutt og drept, sier 38 år gamle Mansour, en arbeider fra en saltfabrikk i nærheten.

Han ble selv skutt to ganger i beina, og mener han var sekunder fra å bli drept.

– Jeg visste jeg var skadd, men situasjonen jeg var i, var mye verre enn å bli såret, sier Mansour, som forteller at angriperne ropte «Gud er større» mens mange av ofrene ba sin siste bønn.

Sperret fluktveiene

Øyenvitner har også fortalt at angriperne først utløste en bombe, hvorpå de skjøt både mot mennesker inne i moskeen og de som forsøkte å flykte. Fluktveiene skal ha vært sperret på grunn av brennende kjøretøy. Angriperne skal deretter ha kjørt fra stedet.

– Fire grupper med væpnede menn angrep menneskene inni moskeen etter fredagsbønnen. To grupper skjøt mot ambulanser for å avskjære dem, sier et øyenvitne, Mohamed, til Reuters.

Natt til lørdag meldte egyptiske myndigheter at jagerfly har ødelagt flere kjøretøy som angivelig tilhørte gjerningsmennene. Det opplyse av flere av angriperne er drept, men dette lar seg ikke bekrefte av uavhengige kilder ettersom pressen ikke har adgang til denne delen av Sinai.

Landesorg

Moskeen ligger vest for byen El-Arish, ikke så langt fra grensen til Gazastripen. Meningen var at grenseovergangen Rafah, mellom Gazastripen og Egypt, skulle åpnes i tre dager fra og med lørdag, men dette er nå utsatt av sikkerhetsgrunner.

Det er erklært tre dagers landesorg etter angrepet, og president Abdel Fattah al-Sisi har også lovet å bygge et mausoleum for de drepte. Han har også lovet et nådeløst motsvar på angrepet.

Angrepet tyder på at jihadistene som har operert i området i en årrekke, har endret taktikk. Mens de tidligere har rettet angrepene mot sikkerhetsstyrker og kristne, var målet denne gangen en moské som blir brukt av muslimer med tilknytning til sufisme-retningen innen islam, en retning som blir regnet som vranglære av puritanske jihadister.

Millioner av egyptere praktiserer ritualer knyttet til sufisme, som er en retning innen islam der det å danse, synge og lese poesi regnes som en del av religionsutøvelsen.

President Sisi og hans regime har forsøkt å slå hardt ned på opprørerne i Sinai-ørkenen siden kuppet mot den demokratisk valgte presidenten, Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskapet, sommeren 2013.

Flere hundre soldater er drept, samtidig som de ytterliggående jihadistene ikke ser ut til å ha blitt svekket. De har operert i de avsidesliggende områdene i en årrekke, og opprøret har også fått næring av at lokalbefolkningen føler seg marginalisert og oversett av regjeringen i Kairo.

(©NTB)