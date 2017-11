Domstol i Zimbabwe fastslår at militæraksjon mot Mugabe var lovlig

NTB utenriks

Dommer George Chiweshe har konkludert med at militærets operasjoner skulle hindre at folk i Mugabes omkrets overtok makten, og at den derfor var i tråd med grunnloven.

Han sier også at aksjonen skulle hindre at ikke-valgte personer fikk utøvende makt.

Militæret rykket inn og tok kontroll over landets viktigste institusjoner nesten to uker etter at Mugabe avsatte visepresident Emmerson Mnangagwa. Årsaken var at militæret fryktet at Mugabes kone Grace ville bli hans etterfølger.

Dommeren fastslår også denne at avsettelsen var ulovlig.

Mnangagwa ble fredag tatt i ed som Zimbabwes nye president.

(©NTB)