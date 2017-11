Bangladesh: Rohingyaene må først bo i midlertidige leire i Myanmar

NTB utenriks

– Først vil de bli holdt i midlertidige boliger eller leire i en tidsbegrenset periode, sa utenriksminister Abul Hassan Mahmood Ali på en pressekonferanse i Dhaka lørdag.

Han sier også at repatrieringen skal skje om to måneder, og at den skal skje med støtte fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Bangladesh og Myanmar inngikk torsdag en avtale om at hundretusener av mennesker fra den statsløse muslimske rohingya-minoriteten, skal vende tilbake til Myanmar etter masseflukten som har pågått siden slutten av august.

Det konkrete innholdet i avtalen er imidlertid ikke kjent. Både FN og menneskerettighetsgrupper har fastslått at det ennå ikke er mulig å repatriere rohingyaene, både fordi landsbyene deres er brent og fordi myndighetene i Myanmar ikke har gjort noe for å løse konflikten mellom den muslimske minoriteten og det buddhistiske flertallet i delstaten Rakhine.

