Theresa May tar forhandlingene i egne hender 

Etter seks formelle forhandlingsrunder med EU har den britiske statsministeren i praksis parkert sin brexitminister David Davis.

Nå forhandler hun i stedet direkte med EUs ledere. Håpet er å sikre et etterlengtet gjennombrudd i forhandlingene på EUs toppmøte i midten av desember.

Da hun deltok på et toppmøte mellom EU og østlige partnerland i Brussel fredag, benyttet May anledningen til å snakke med flere europeiske ledere om brexit. Dagen ble avsluttet med et møte mellom henne og EUs president Donald Tusk.

– Det har vært en veldig positiv atmosfære i samtalene våre. Det er en genuin følelse av at vi ønsker å gå framover sammen, oppsummerte hun etterpå.

Ingen detaljer

May gikk ikke ut med noen detaljer overhodet om hva hun hadde lagt på bordet for å få samtalene videre.

Tusk har på sin side gitt May frist til begynnelsen av desember med å komme med nye innrømmelser.

Skjer ikke det, kan britene bli tvunget til å vente helt til neste år før EU-siden sier seg villig til å åpne fase to av forhandlingene. I fase én er det kun vilkårene for selve skilsmissen som diskuteres. Fase to vil også omfatte forhandlinger om overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale, noe britene ønsker sterkt å komme i gang med.

Planen har vært å åpne fase to på EU-toppmøtet i desember, men så langt har EU-siden holdt igjen, i håp om å skvise enda litt mer ut av britene før vedtaket blir gjort.

Middag med Juncker

Svaret på hva EU vil gjøre, kommer neppe før mandag 4. desember. Da skal EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker spise middag med den britiske statsministeren.

– Det er da den egentlige sluttfasen begynner, sier Juncker.

Han bekrefter at det er bevegelse i samtalene.

– I hvilken retning vet jeg ikke, men jeg håper det er i en god retning, sier Juncker.

Det er spesielt tre spørsmål som diskuteres i skilsmisseoppgjøret: rettighetene til briter i EU og EU-borgere i Storbritannia, Storbritannias bidrag til EUs budsjetter og hvilke regler som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland.

EUs offisielle krav er at det må gjøres «tilstrekkelige» framskritt i disse forhandlingene før det kan bli aktuelt å åpne fase to.

Irsk spørsmål

Den siste tida har britisk presse vært fulle av spekulasjoner om at May kommer til å legge på bordet et oppjustert pengetilbud til EU.

Samtidig har Nord-Irland seilt opp som kanskje det vanskeligste spørsmålet i forhandlingene. Der er målet å unngå at det bygges opp en fysisk grense til Irland. Hvordan det skal la seg gjøre når Storbritannia forlater både tollunionen og det indre marked, er fortsatt i det blå.

Irlands utenriksminister Simon Coveney vedgår at spørsmålet har kommet på spissen i forhandlingene. Men han avviser at Irland har høynet kravene.

– Det vi gjør, er å holde på en veldig fast posisjon. Den har vært uendret i månedsvis, sier han.

