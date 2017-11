Theresa May med kniven på strupen i brexitsamtalene 

NTB utenriks

De to møtes klokka 16.30, opplyser EU-presidentens pressetalsmann Preben Aamann. Samtalen finner sted etter fredagens toppmøte mellom EU og østlige partnerland.

May og Tusk møttes også i forbindelse med EUs toppmøte i Göteborg forrige fredag. Da fikk May klar beskjed fra Tusk om at hun hadde frist til begynnelsen av desember med å komme med nye innrømmelser i forhandlingene om skilsmissen.

– Mens det er gjort gode framskritt i diskusjonene om borgeres rettigheter, trengs det mye mer når det gjelder Irland og det økonomiske oppgjøret, sa han.

EUs plan har vært å gjøre et vedtak på toppmøtet i midten av desember om å åpne fase to av brexitforhandlingene. I fase én er det kun selve skilsmissen som har vært tema. Fase to vil også omfatte forhandlinger om overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale, noe britene ønsker sterkt å komme i gang med.

May selv betegnet diskusjonene som «positive» da hun ankom til toppmøtet i Brussel fredag.

– Disse forhandlingene fortsetter. Men det jeg er tydelig på, er at vi må gå framover sammen, sa hun, uten å fortelle noe om hva hun ville legge på bordet av tilbud.

May skal også ha et møte med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker mandag 4. desember.

