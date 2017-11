Sosialdemokratene åpner for samtaler med Merkel

NTB utenriks

– SPD er overbevist om at samtaler må finne sted. SPD holder ikke døren lukket, sa partiets generalsekretær Hubertus Heil fredag morgen.

Han fikk støtte fra partilederen Martin Schulz, som bekreftet at partiet er klar for å møte andre partier og diskutere «hva SPD kan bidra med for å danne ny regjering».

Uttalelsene innebærer en helomvending for det sosialdemokratiske partiet og kom etter et åtte timer langt møte på partikontoret i Berlin, skriver Financial Times.

Hardt press

Torsdag uttalte partileder Martin Schulz at han er sikker på at det kommer på plass en god løsning. Schulz har de siste dagene vært under hardt press fordi han har avvist muligheten for å danne ny regjering sammen med kristendemokratene og Merkel.

Flere av Schulz' partifeller i sosialdemokratiske SPD har prøvd å få lederen til å endre syn. Noen mener også at partiet bør kunne godta at Merkel, som leder det konservative, kristendemokratiske partiet CDU, danner en mindretallsregjering.

Torsdag møtte Schulz president Frank-Walter Steinmeier, som forsøker å overtale de største tyske partiene til å gjøre mer for å få på plass en ny regjering. Alternativet er nyvalg, som Steinmeier foreløpig håper å unngå.

– Klar over ansvaret

– SPD er fullstendig klar over sitt ansvar i den vanskelige situasjonen nå, sa Schulz til nyhetsbyrået DPA i forkant av møtet med presidenten.

Møtet varte i over en time. Deretter orienterte Schulz partiledelsen om det som ble sagt. Innholdet fra samtalen mellom Schulz og Steinmeier er ikke blitt offentliggjort.

Steinmeier har invitert Schulz, Merkel og Horst Seehofer, som leder det kristendemokratiske partiet CSU, til nye samtaler neste uke. Den tyske presidenten vil diskutere om det er mulig å danne en ny storkoalisjon av sosialdemokrater og kristendemokrater – til tross for at Schulz tidligere har utelukket dette.

