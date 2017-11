Politiaksjon avblåst etter meldinger om skudd i London 

NTB utenriks

Klokka 16.38 fredag ettermiddag fikk politiet et stort antall telefoner fra folk som rapporterte om avfyrte skudd flere steder på Oxford Street og ved T-banestasjonen Oxford Circus.

– Med tanke på innholdet i den informasjonen vi fikk, håndterte vi situasjonen som om det var terror, noe som også innebar utplassering av væpnet politi, skriver Metropolitan Police i London på Twitter.

Da meldingene kom, var gatene fulle av folk i forbindelse med Black Friday-shoppingen, og flere steder løp folk i panikk for å komme seg bort fra området. Etter om lag en time kunne politiet imidlertid komme med beroligende nyheter:

– Det er foreløpig ingen bevis for avfyrte skudd eller sårede, og ingen spor etter mistenkte i Oxford Street, opplyste trafikkpolitiet i London klokka 17.39.

En halvtime senere opplyste politiet at aksjonen var avblåst, og folk som søkte tilflukt i bygninger i området, ble oppfordret til å dra. En kvinne skal ha blitt lettere skadd da hun forlot Oxford Circus Station under evakueringen, men utover dette er det ikke meldt om skader.

– Vi forstår at hendelser som dette skaper panikk og bekymring. Derfor vil vi gjerne takke alle London-innbyggere for deres tålmodighet under denne hendelsen. Våre folk vil fortsatt være svært synlige i kveld for å berolige folk.

