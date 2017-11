Pakistan løslater islamist som var utpekt som hjernen bak Mumbai-angrepet i 2008

NTB utenriks

Hafiz Saeeds talsmann Yahya Mujahid bekrefter at pakistanske myndigheter nå har løslatt ham og fire medhjelpere fra husarrest. De fem har sittet i husarrest i Lahore siden januar i år etter påtrykk fra USA. Perioden utløp torsdag. Påtalemyndigheten fikk ikke medhold i sin påstand om forlenget husarrest for Saeed og de fire andre terrortiltalte mennene.

Det er tredje gang at Saeed blir løslatt fra husarrest etter Mumbai-angrepet i 2008. Forrige gang han ble løslatt var i desember 2014, noe som førte til sinte reaksjoner fra India. Den nye løslatelsen vekker atter en gang sterke reaksjoner i New Delhi.

– India, ja, hele verdenssamfunnet, er fornærmet over at en selverklært og FN-listeført terrorist tillates å gå fritt rundt og fortsette med sin onde agenda, sier Raveesh Kumar, talsmann for det indiske utenriksdepartementet.

Saeed står både på USAs og FNs terrorist-liste. Amerikanske myndigheter utlover en dusør på 10 million dollar for ham. Han er grunnlegger av militsgruppen Lashkar-e-Taiba (LeT) og leder for veldedighetsorganisasjonen Jamaat-ud-Dawa (JuD).

De to atommaktene var nær ved å havne i krig med hverandre som følge av Mumbai-angrepet i 2008.

JuD arbeider fritt i hele Pakistan og er en populær veldedighetsorganisasjon. USA og India mener den i realiteten fungerer som en front for LeT, som anklages for å ha utført selve angrepet i Mumbai.

(©NTB)