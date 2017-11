Nepal og India starter tiger-telling

NTB utenriks

Flere hundre villmarkseksperter med bistand fra sikkerhetsstyrker blir utplassert fra torsdag i neste uke i tre nasjonalparker i den sørlige delen av Nepal, på sletteområdene mot grensen til India.

Der skal de sette opp viltkameraer som tar bilder av de sjeldne dyrene, opplyser Man Bahadur Khadka, som leder Nepals direktorat for nasjonalparker og villmarksbeskyttelse.

– Tigre fra Nepal går over grensen og tar seg inn i India. Dyrene forflytter seg også motsatt vei. Dermed oppstår det doble tellinger. For å unngå dobbeltoppføring skal derfor India foreta telling på sin side av grensen ved hjelp av samme teknologi, sier han til DPA.

600 kameraer skal installeres i de beskyttede områdene der tigrene ferdes. Resultatet fra tigertellingen skal presenteres av nepalske myndigheter om tre måneder.

Ifølge en telling i 2013 var det 198 tigre i Nepal, en betydelig økning fra 121 tre år tidligere.

Nepal er blant tolv land som har tigerbestand og som har lovet å doble bestanden innen 2022. Dette var et vedtak som ble fattet under et møte i St. Petersburg i Russland i 2010.

(©NTB)