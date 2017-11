Mnangagwa tatt i ed som president i Zimbabwe

NTB utenriks

Mnangagwa lovet å være trofast mot landet og å overholde grunnloven da han avla presidenteden på en idrettsarena i utkanten av hovedstaden Harare fredag.

Menneskemengden jublet da Mnangawa ankom arenaen og løftet en knyttet neve. Lederne for Botswana, Mosambik og Zambia var blant de utenlandske gjestene som deltok under seremonien.

Mnangawa overtar etter Robert Mugabe (93), som styrte det afrikanske landet i 37 år. Han ble presset til å trekke seg etter at han fratok Mnangagwa stillingen som visepresident.

Husarrest

Mugabe ønsket at kona Grace skulle bli hans etterfølger, men landets militære ledere stoppet planen. De satte Mugabe i husarrest, og det ble raskt klart at presidenten også hadde mistet støtten fra sitt parti ZANU-PF.

Da Zimbabwes nasjonalforsamling begynte å forberede en riksrettssak mot Mugabe, valgte han i stedet å trekke seg.

Selv om Mugabe i realiteten ble avsatt i et militærkupp, skal han ha fått løfter om at han ikke vil bli stilt for retten.

– Han er fortsatt vår aktede frigjøringshelt. Han har bidratt umåtelig til utviklingen av landet de siste 37 årene, sier en talsperson for ZANU-PF.

– Ny epoke

Før Mnangawa ble tatt i ed, ble det satt opp busser for å frakte folk til arenaen hvor seremonien fant sted.

– Kom og vær vitne til at historie blir skapt, den historiske innledningen av en ny epoke og et bedre land, het det i en uttalelse fra ZANU-PF-partiet.

Mnangawa har fått kallenavnet «Krokodillen» for sin hensynsløshet, og han er anklaget for å stå bak etnisk rensing utført av hæren på 1980-tallet. Han skal også ha stått bak voldsbølgen under valget i 2008 da Mugabe sto i fare for å tape.

Kritikere tviler derfor på om Zimbabwe kan forvente seg reelle politiske endringer selv om landets øverste leder skiftes ut.

