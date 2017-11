Fengslede katalanske ledere kan bli løslatt etter at spansk høyesterett fikk ansvar for saken

NTB utenriks

Fram til nå har høyesterettsdommeren Pablo Llarena kun hatt ansvar for etterforskningen av representanter i Catalonias regionforsamling. Men fredag opplyste høyesterett at han også har fått ansvar for å etterforske den avsatte katalanske lederen Carles Puigdemont og 13 ministre i den nå avsatte katalanske regjeringen.

Saken har til nå vært håndtert av en lavere domsinstans, som besluttet at alle skulle fengsles. Domstolen har sendt ut arrestordre på Puigdemont og fire tidligere ministre som befant seg i Belgia og som ikke dukket opp da de ble innkalt til avhør.

Pablo Llarena har imidlertid besluttet at de tidligere medlemmene av regionforsamlingen slipper fengsling mens etterforskningen pågår. Han har selv bodd i Catalonia i flere år og kjenner regionen godt. Dermed anses det som sannsynlig at han også vil løslate de tidligere ministrene slik at de slipper fri i god tid før regionvalget i Catalonia holdes 21. desember.

Alle politikerne, både de som har sittet i regionforsamlingen og regjeringen, er siktet for opprør, oppvigleri og misbruk av offentlig midler. De ble avsatt av Spanias statsminister Mariano Rajoy 27. oktober etter at den folkevalgte forsamlingen i Catalonia erklærte uavhengighet fra Spania.

