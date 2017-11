Erdogan åpner for dialog med Assad

NTB utenriks

– Politikkens dører, som dere er klar over, står alltid åpne til siste øyeblikk, sa Erdogan til journalister om bord på flyet tilbake fra Syria-konferansen i den russiske svartehavsbyen Sotsji til Tyrkia.

– Det vil ikke være rettferdig å slå fast at man ikke finner noen løsning og ved å avvise temaet på forhånd, la Erdogan til.

Sitatene er gjengitt av den tyrkiske avisen Hurriyet og andre medier fredag.

Erdogan har hele tiden fram til nå fastholdt at Assad må gå av. Det har også hans regjeringsparti AKP, som torsdag kveld understreket sin fortsatte motstand mot Assad, men en talsperson for partiet tilføyde da:

– Det må skje forhandlinger mellom Assad og opposisjonen.

Erdogan møtte mandag Assad i Sotsji. To dager senere var samme by vertskap for et trilateralt møte mellom Iran, Russland og Tyrkia. Møtet ble avsluttet torsdag, samme dag som syriske opprørs- og opposisjonsgrupper satt samlet i Riyadh i Saudi-Arabia i et forsøk på å danne felles front foran neste runde med Syria-samtaler i Genève.

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura skal etter planen ha møter i Moskva fredag, som oppkjøring til neste ukes fredssamtaler i FN-regi i Genève.

