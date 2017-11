Egypt i sorg etter brutal massakre mot sufi-moské

NTB utenriks

Angrepet skjedde ved en sufi-moské i byen Bir el-Abd nord på Sinai-halvøya og rammet midt under fredagsbønnen. Fredag kveld var minst 235 mennesker bekreftet drept. Minst 125 personer er såret.

Væpnede menn i fire terrengkjøretøyer åpnet ild mot menneskene inne i bygningen. I tillegg ble det utløst en eller flere bomber i og utenfor moskeen. Skrekkslagne mennesker som forsøkte å flykte, ble meid ned av angriperne, som deretter forsvant fra stedet.

Øyenvitner forteller at angriperne hadde blokkert veiene bort fra moskeen ved å sprenge biler som ble stående i brann. Dermed greide ikke folk å komme seg unna.

Ifølge egyptiske medier ble angrepet gjennomført av fem personer.

Moskeen er mye brukt av tilhengere av sufisme, ifølge en lokal stammeleder. Sufimuslimene følger en retning innen den islamske mystikken og blir ofte anklaget for kjetteri av ytterliggående islamister.

Mange av deltakerne på fredagsbønnen var arbeidere fra en saltfabrikk like i nærheten. Blant ofrene skal det også ha vært flere vernepliktige soldater.

Lover brutal hevn

Få timer etter angrepet holdt Egypts president Abdel Fattah al-Sisi en TV-tale der han lovet å bruke «brutal makt» for å hevne angrepet.

– Hæren og politiet vil hevne våre martyrer og med makt gjeninnføre sikkerhet og stabilitet i løpet av kort tid, sa Sisi, som var synlig opprørt.

Han sa også at Egypt kjemper mot militante islamister på vegne av resten av verden.

Presidentens kontor har kunngjort en tre dager lang nasjonal sørgeperiode.

Det er første gang at det gjennomføres et større terrorangrep mot en moské i Egypt. Tidligere har slike angrep vært rettet mot koptiske kirker både i Kairo og andre byer.

Ingen hadde fredag kveld meldt at de sto bak angrepet, men eksperter er enige om at angriperne trolig tilhører lokale jihadist-grupper. De har vært aktive i området i en rekke år.

Etter at Sisi og militæret grep makten fra Det muslimske brorskapet i et kupp sommeren 2013, har militæret forsøkt å slå ned opprøret i Sinai-ørkenen, men så langt har resultatene uteblitt. I høst har flere titall soldater blitt drept i bakholdsangrep.

Tror IS står bak

Den svenske Midtøsten-forskeren Per Jönsson tror det er IS som står bak angrepet. Han mener det kan være snakk om et hevnangrep for gruppas tap i Syria, Irak og andre land.

– Når jihadistene er på retrett, må de nøye seg med de myke målene, enten det er i Paris, Stockholm eller i Sinai, sier han til TT.

Egypt-forsker Jacob Høigilt ved Institutt for fredsforskning PRIO mener imidlertid at angrepet må forstås ut fra lokale, egyptiske forhold.

– Samtidig som jihadister er aktive, er det sterk misnøye i lokalbefolkningen med sentrale myndigheter, og dette er en eksplosiv blanding, sier Høigilt til NTB.

Han er sterkt kritisk til hvordan president Abdel Fatah al-Sisi har håndtert situasjonen.

– Sisi og regimet har hatt stø kurs mot stadig dårligere tilstander. Det er et inkompetent og fryktelig undertrykkende regime. Det høster som det har sådd, sier Høigilt.

– Barbarisk

Etter angrepet har en rekke land uttrykt sin medfølelse og fordømt angrepet. Kondolansene har strømmet inn både fra USA, Russland, Israel, Frankrike, Storbritannia. De forente arabiske emirater og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

USAs president Donald Trump kaller angrepet forferdelig og feigt, mens Storbritannias utenriksminister Boris Johnson beskriver det som barbarisk.

Den internasjonale flyplassen i Kairo utvidet sikkerhetskontrollen etter terroraksjonen fredag, og soldater patruljerte i gangene og sjekket passasjerer.

