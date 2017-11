Drapsdommen mot Oscar Pistorius mer enn doblet

NTB utenriks

Ankedomstolen besluttet dermed å mer enn doble dommen. Den tidligere friidrettsstjernen ble i 2015 dømt til seks års fengsel for drap på kjæresten sin.

Påtalemyndigheten i Sør-Afrika forsøkte i starten av november å overbevise landets øverste ankedomstol om at Pistorius måtte få strengere straff. De mente straffen var for mild og at Pistorius bør sone 15 år i fengsel.

Pistorius ble pågrepet 14. februar 2013 da kjæresten Steenkamp ble funnet drept på badet i boligen hans i Pretoria. Pistorius skjøt henne gjennom en lukket baderomsdør og har hele tiden hevdet at han handlet i selvforsvar fordi han trodde en innbruddstyv befant seg på badet.