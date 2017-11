Argentinas president: Ubåtsøket skal fortsette

NTB utenriks

– Jeg er her for å garantere at vi kommer til å fortsette letingen, sa president Mauricio Macri på en direktesendt pressekonferanse fredag.

Dagen før opplyste den argentinske marinen at ubåten kan ha blitt rammet av en eksplosjon bare timer etter at mannskapet mistet kontakt med marinen. Ubåten ARA San Juan forsvant 15. juni, og et stort internasjonalt søk ble satt i gang for å berge mannskapet.

Flere mener myndighetene brukte for lang tid på starte leting etter ubåten, og pårørende reagerte kraftig på at myndighetene ventet så lenge med å informere om den antatte eksplosjonen.

Macri kunngjorde fredag at en grundig etterforskning er iverksatt for å finne ut hvorfor ubåten forsvant.

– Samtidig bør vi ikke våge å anklage noen før vi har fullstendige opplysninger. Vi må bli sikre på hva som skjedde og hvorfor, sier presidenten.

Det argentinske forsvarsdepartementet har iverksatt 40 interne granskinger for å avklare hvem som har ansvaret for forsvinningen, ifølge nyhetsbyrået Telam. Regjeringen vurderer også å bytte ut marineledelsen, rapporterer argentinske medier.

Et titall fly og skip har deltatt i søket etter ubåten, og leteområdet strekker seg over et område på størrelse med Spania.

