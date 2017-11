Schulz: Sikker på at vi finner en god løsning for Tyskland

NTB utenriks

Han har de siste dagene vært under hardt press fordi han har avvist muligheten for å danne ny regjering sammen med kristendemokratene og statsminister Angela Merkel.

Flere av Schulz' partifeller i sosialdemokratiske SPD prøver å få lederen til å endre syn. Noen mener også at partiet bør kunne godta at Merkel danner en mindretallsregjering.

Torsdag skal Schulz møte Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, som forsøker å overtale de største tyske partiene til å gjøre mer for å få på plass en ny regjering. Alternativet er nyvalg, som Steinmeier foreløpig håper å unngå.

– SPD er fullstendig klar over sitt ansvar i den vanskelige situasjonen nå, sa Schulz til nyhetsbyrået DPA i forkant av møtet med presidenten.

Han la til at han er sikker på at det vil bli funnet en god løsning for Tyskland i løpet av de neste dagene og ukene.

