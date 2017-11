SVTs Kevin-dokumentar kåret til årets avsløring

NTB utenriks

Kringkasterens «Dokument Inifrån» med journalistene Dan Josefsson, AnnaNordbeck, Johannes Hallbom og Jakob Larsson fikk prisen for årets avsløring under kåringen i Bonniers konsthall i Stockholm torsdag kveld.

– Gjennom flittig detektivarbeid fant de et tapt alibi og avhør som aldri var blitt vist. De avslørte en 19 år gammel politisannhet som falsk i en beretning i verdensklasse, heter det i juryens begrunnelse.

Krigskorrespondenten Magda Gad ble hyllet som årets fornyer for sin rapportering fra fronten i Syria og Irak, mens Emma Frans ble kåret til årets røst. Journalist og dokumentarfilmskaper Tom Alandh fikk Lukas Bonniers store journalistpris.

– En personportrettenes mester som i tiår etter tiår har skildret med varme og nysgjerrighet hvordan det er å leve og dø i Sverige, sier juryen om Alandh.

Etter at dokumentarserien «Fallet Kevin» ble sendt, besluttet svensk politi i vår å gjenoppta saken, nesten 20 år etter at fireåringen ble funnet død. To brødre på fem og sju år ble anklaget for drap, men de var langt under den kriminelle lavalder da Kevin ble funnet død 16. august 1998 i Dottevik i Arvika. Politiet fikk i ettertid kraftig kritikk for sin håndtering av saken.

Dokumentarserien ble også sendt på NRK.

(©NTB)