SPD-leder: Sikker på at vi finner en god løsning for Tyskland

Han har de siste dagene vært under hardt press fordi han har avvist muligheten for å danne ny regjering sammen med kristendemokratene og statsminister Angela Merkel.

Flere av Schulz' partifeller i sosialdemokratiske SPD prøver å få lederen til å endre syn. Noen mener også at partiet bør kunne godta at Merkel danner en mindretallsregjering.

– Vi er nødt til å diskutere alle muligheter, sier SPDs nestleder Thorsten Schäfer-Gümbel til avisa Passauer Neue Presse.

– Klar over ansvaret

Torsdag skal Schulz møte Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, som forsøker å overtale de største tyske partiene til å gjøre mer for å få på plass en ny regjering. Alternativet er nyvalg, som Steinmeier foreløpig håper å unngå.

– SPD er fullstendig klar over sitt ansvar i den vanskelige situasjonen nå, sa Schulz til nyhetsbyrået DPA i forkant av møtet med presidenten.

Han la til at han er sikker på at «vi finner en god løsning for Tyskland i løpet av de neste dagene og ukene».

SPD deltar i dag i en koalisjonsregjering sammen med de konservative, kristendemokratiske partiene CDU og CSU.

Alle regjeringspartiene gikk imidlertid betydelig tilbake i valget i september. Da valgresultatet var klart, erklærte Schulz at sosialdemokratene ville avslutte regjeringssamarbeidet og i stedet gå i opposisjon.

Klima og innvandring

Merkel og kristendemokratene gikk i stedet i regjeringsforhandlinger med miljøpartiet De grønne og næringslivsvennlige Fridemokratene. Men etter en måned med forhandlinger kastet partiene inn håndkleet søndag kveld.

Uenighet om store, betente politiske spørsmål skal ha vært årsaken til at samtalene ikke førte fram. Partiene var uenige om innvandring, og om den tyske kullindustrien bør bygges ned for å kutte utslippene av klimagasser.

Mens letingen etter en ny tysk regjering fortsetter, er partiet CSU rammet av en intern maktkamp.

En talsmann for det kristendemokratiske partiet i Bayern måtte torsdag tilbakevise påstander om at CSU-leder Horst Seehofer vil trekke seg som delstatens statsminister. Samtidig varslet Seehofer at det ville komme en avklaring i løpet av dagen.

