Rwanda vil ta imot 30.000 migranter utsatt for slavehandel i Libya

NTB utenriks

Torsdagens kunngjøring kommer i kjølvannet av CNN-videoen som tilsynelatende viser en auksjon der svarte menn blir presentert som jordbruksarbeidere for nordafrikanske kjøpere og solgt for knapt 3.300 kroner.

– Gitt Rwandas politiske filosofi og vår egen historie, kan vi ikke forbli tause når mennesker blir mishandlet og solgt som kveg, sier Rwandas utenriksminister Louise Mushikiwabo.

– Vi vil åpne grensene våre. Rwanda er et lite land, men vi skal finne plass, sier Mushikiwabo.

Det afrikanske landet har omkring 12 millioner innbyggere.

Frankrike har i FNs sikkerhetsråd bedt om et hastemøte om slavehandel i Libya. Onsdag hadde Frankrikes president Emmanuel Macron et møte med AU-sjef Alpha Conde, hvorpå han fastslo at det som skjer er så ille at det dreier seg om forbrytelser mot menneskeheten.

Uttalelsen kom dagen etter at FNs generalsekretær António Guterres ba om at saken blir etterforsket som mulige forbrytelser mot menneskeheten. Tidligere har en rekke organisasjoner advart om at migranter som blir sittende fast i Libya i sitt forsøk på å nå Europa, lever under forferdelige forhold i fangeleirer.

Det er også rettet kritikk mot EU for å bidra til migrantenes skjebne ettersom unionen har innledet et samarbeid med den libyske kystvakten for å hindre at migranter tar seg til Europa.

