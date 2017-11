Politi avviser voldsbruk mot flyktninger i australsk leir på Papua Ny-Guinea

NTB utenriks

– 49 flyktninger og asylsøkere valgte å forlate den australsk-kontrollerte leiren frivillig og dra til den ene av to nye midlertidige leirer som er etablert, sier politisjef Gari Baki på Manus til DPA.

Baki bestrider imidlertid ikke at det var tilløp til opptøyer.

– Den iranske journalisten Behrouz Boochani ble eskortert ut av flyktningleiren av offentlige tjenestemenn fordi han skapte trøbbel og ba andre flyktninger om å forskanse seg i leiren, sier Baki, som omtaler behandlingen av flyktningene som «den beste som finnes».

Tidligere torsdag opplyste en annen politisjef, Dominic Kakas, at 50 politifolk og representanter fra immigrasjonsmyndighetene gikk inn i leiren for å be 35 av de 378 mennene i leiren om å flytte til ny innkvartering i byen Lorengau.

Menneskerettighetsaktivisten Shen Narayanasamy i aktivistgruppen GetUp! anslår at rundt 40 menn satte seg på en buss, men at noen av dem skal ha blitt tvunget til å forlate leiren.

Erklært stengt

Den australskstyrte leiren ligger på en militærbase og ble offisielt stengt 31. oktober. Da ble vannforsyning, strøm og matleveranser til leiren innstilt. Stengingen ble kunngjort av Papua Ny-Guineas høyesterett, som i en kjennelse i fjor slo fast at det er grunnlovsstridig at Australia bruker området til å huse flyktninger og asylsøkere.

Beboerne i leiren skal ha gitt uttrykk for at de frykter for sin sikkerhet ved å flytte til Lorengau. De begrunner frykten med trusler fra lokalbefolkningen.

Australias statsminister Malcolm Turnbull avviser at det er grunnlag for frykt ved å dra til Lorengau og mener det bare dreier seg om et forsøk på å presse Australia til å fortsette å opprettholde leiren på Manus.

– De tror at de på et eller annet vis kan presse den australske regjeringen til å la dem dra til Australia. Men vi lar oss ikke utsette for press. Vi kommer ikke til å sette vår flyktningpolitikk ut på anbud til menneskesmuglere, sier Turnbull.

Han oppfordrer beboerne i Manus-leiren til å ta imot tilbud om annen innkvartering som de nå har fått, og at de bør gjøre det på fredelig vis og i henhold til nabolandets eget lovverk.

– Uholdbart

Politiet på Manus avviser meldinger om at myndighetene under torsdagens aksjon skal ha ødelagt og satt fyr på asylsøkernes eiendeler og senger i et forsøk på å tvinge dem ut fra leiren.

Australias innvandringsminister Peter Dutton har kommentert torsdagens politiaksjon overfor radiostasjonen Sydney Radio 2GB. Han viser til meldingene om ødeleggelser og at leiren ble erklært stengt i forrige måned.

– Det er uholdbart at det fortsatt er folk i leiren på Manus og at de har ødelagt fasilitetene der. De bor i elendighet, sier Dutton.

Australia har betalt Papua Ny-Guinea for å innkvartere flyktninger og asylsøkere som har forsøkt å dra til Australia med båt.

