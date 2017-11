Kritisk fase i søket etter argentinsk ubåt

NTB utenriks

Ifølge den argentinske marinen hadde mannskapet om bord nok oksygen til å overleve under vann i sju dager. Onsdag klokka 8.30 norsk tid var tiden utløpt.

– For øyeblikket har vi ingen spor etter ubåten, sa en talsmann for marinen, Enrique Balbi, på en pressekonferanse i Buenos Aires samme dag.

– Søket fortsetter. Det er ikke registrert noen form for kontakt. Ingen spor. Vi er kommet til den sjuende dagen, i en kritisk fase for oksygen hvis dette handler om nedsenkning, la han til.

Samtidig opplyste marinen at de undersøker lyder som skal være observert rundt tre timer etter den siste kontakten med ubåten. Lydene ble fanget opp i området der man tror ubåten forsvant.

Dårlig sikt og høy sjø har skapt problemer for søket siden det begynte rundt 32 mil fra Argentinas kyst. Bølgene har vært opptil 6 meter høye. Den dårlige sikten har imidlertid skapt håp om at ubåten kan være over vann, men at den ennå ikke er oppdaget.

Ubåten meldte om mekaniske problemer og ble omdirigert til en marinebase før den forsvant. Den sendte ikke ut nødsignaler.

(©NTB)