Facebook vil gi brukere mulighet til å spore russisk propaganda

NTB utenriks

Bakgrunnen for å opprette en slik funksjon er informasjon om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i USA i fjor via falske profiler på sosiale medier.

Den amerikanske etterretningstjenesten mener at Russland aktivt forsøkte å påvirke valget, som Donald Trump vant. Selv avviser Trump at dette er tilfelle. Kongressen har også satt i gang undersøkelser som skal forsøke å avdekke hva som foregikk.

Det var i forbindelse med Kongressens undersøkelser at Facebook, som også eier Instagram, tidligere i år innrømmet at det fantes tusenvis av falske kontoer, svært mange av dem knyttet til selskapet Internet Research Agency i St. Petersburg.

Desinformasjon rundt om

Man har tidligere avdekket at dette selskapet er knutepunkt for flere hundre ansatte, som døgnet rundt skriver kommentarer som hyller Russlands president Vladimir Putin, kritiserer Vesten og oppildner til konflikt rundt om i verden.

Tidligere i november kom det fram at de russiske internettagentene også hadde vært aktive med å spre desinformasjon og dessuten oppildne til fiendskap i Storbritannia under folkeavstemningen om EU-medlemskapet i fjor.

Sist ut med slike anklager er Spania. Spanske myndigheter mener desinformasjon og manipulasjon med opphav i Russland kan ha spilt en rolle i krisen i Catalonia i høst.

Vil gi innsyn

Nå vil altså Facebook gi brukere innsyn i slike profiler opprettet før og etter valget i USA i 2016.

– Vi forsøker løpende å beskytte våre plattformer og brukere mot falske elementer som forsøker å underminere vårt demokrati, skriver Facebook i en pressemelding.

Millioner av amerikanere skal ha sett falske nyheter og kommentarene fra disse falske profilene.

– Vi vil snart gi brukerne av Facebook og Instagram en portal som gir dem mulighet til å se kontoer og meldinger fra Internet Research Agency lagt ut i perioden fra januar 2015 til august 2017, opplyser Facebook.

– Det er viktig at folk forstår hvordan fremmede aktører har forsøkt å skape splid og mistro gjennom Facebook før og etter valget i 2016, heter det videre.

(©NTB)