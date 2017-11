FN: Færre migranter har kommet fra Libya etter EU-avtale

NTB utenriks

Tallene fra FNs høykommissær for flyktninger viser samtidig at flere tar sjøveien over Middelhavet til Spania og Hellas.

EU har fått kritikk for å hjelpe libyske myndigheter med å hindre flyktninger og migranter i å forsøke å krysse Middelhavet og sende dem tilbake til interneringsleirer. EUs politikk ble kalt umenneskelig av FNs menneskerettighetssjef Zeid Ra'ad al-Hussein tidligere denne måneden.

21.666 mennesker

Den nye rapporten fra FN viser imidlertid at avtalen ser ut til å nå målet med å dempe migrantstrømmen til Italia.

–I løpet av de siste tre månedene har 21.666 flyktninger og migranter krysset havet til Italia, det laveste antallet i denne perioden de siste fire årene, heter det i rapporten.

FN merker seg at migrasjonsrutene isteden nå har blitt mer varierte, og at stadig flere tar sjøveien til Hellas.

Over 4.800 flyktninger og migranter ankom Hellas i løpet av september, noe som er det høyeste antallet i løpet av en enkelt måned siden mars 2016. Flesteparten av dem var fra Syria, Irak og Afghanistan, og over to tredeler var kvinner og barn.

Nesten 3.000 døde

Også Spania har sett en dramatisk økning i antallet båtflyktninger i tredje kvartal. 7.700 mennesker ankom mellom juli og september, nær dobbelt så mange som i samme periode i fjor.

FN understreker at reisen til Europa fortsatt er livsfarlig.

– Per 20. november er nærmere 3.000 mennesker antatt omkommet eller savnet på sjøen, mens ytterligere 57 har omkommet via landrutene i Europa eller ved grensa til Europa i 2017. Sannsynligvis er de reelle tallene enda høyere, sier UNHCRs Europa-direktør Pascale Moreau.

(©NTB)