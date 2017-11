Avtale åpner for at rohingyaer kan komme tilbake til Myanmar

NTB utenriks

Flere uker med forberedende arbeid ligger til grunn for enigheten som kom på plass torsdag i Myanmars hovedstad Naypidaw. De siste samtalene ble gjennomført tidligere samme dag av Myanmars de facto-leder Aung San Suu Kyi og utenriksminister Abdul Hassan Mahmood Ali fra Bangladesh.

– Dette er et innledende skritt. De kommer til å hente tilbake rohingyaene. Nå må vi ta fatt på arbeidet, sier Ali.

Myint Kyaing, minister for arbeids-, innvandrings- og befolkningsdepartementet i Myanmar, bekrefter at flyktninger skal få komme tilbake.

– Myanmar og Bangladesh har undertegnet en intensjonsavtale. Vi er klar til å hente dem tilbake så fort som mulig etter å ha mottatt skjemaer fra Bangladesh, sier Kyaing til AFP.

Det skal foreligge en betingelse i avtalen om at flyktningene må fylle ut skjemaer med personlige opplysninger som myndighetene i Myanmar deretter skal behandle, før returene kan starte.

Pavebesøk

Returene kan starte om to måneder, opplyser myndighetene i Bangladesh.

Så langt foreligger ingen ytterligere detaljer om avtalens innhold, men den kom på plass bare få dager før pave Frans drar til Bangladesh og Myanmar. Det har vært antydet at paven vil legge press på Myanmar for å få myndighetene til å godta at rohingyaene kan komme tilbake til landet.

De to landene undertegnet torsdag også en annen avtale, som fastsetter at elva Naf skal utgjøre grensen mellom Bangladesh og Myanmar, opplyser det myanmarske utenriksdepartementet på sin Facebook-side.

Etnisk rensing

Onsdag besluttet USA å stanse alle reiser for amerikanske tjenestemenn til delstaten Rakhine i Myanmar, i frykt for protester. Begrunnelsen er at USA mener det er bevis for etnisk rensing av rohingyaene.

Utenriksminister Rex Tillerson anklager sikkerhetsstyrkene i Myanmar for å stå bak forferdelige overgrep på den statsløse minoriteten.

1 million rohingyaer

Siden august har over 620.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar, i hovedsak fra delstaten Rakhine, til Bangladesh. Krisen brøt ut 25. august da rohingya-opprørere gikk til angrep på politi i Rakhine. Myanmar satte inn hæren. Flyktninger har fortalt om marerittaktige scener der soldater og buddhist-gjenger har drept muslimer og satt fyr på hele landsbyer.

FN og USA anklager Myanmar for etnisk rensing, og FN anklager regjeringshæren for å ha stått bak utenomrettslige henrettelser og massevoldtekter.

