Arrestasjoner i flyktningleir på Papua Ny-Guinea

Det er den mest aggressive aksjonen fra politiet hittil for å få fjernet flyktningene, skriver avisa The Sydney Morning Herald.

En av de arresterte er den iranske flyktningen Behrouz Boochani, som har vært en talsmann for flyktningene. Et videoopptak som ble delt av flyktningene viste at Boochani ble ledet vekk i håndjern av to politimenn og omgitt av flere andre.

En av flyktningene sa politiet lette spesielt etter Boochani i leiren. En annen flyktning fortalte at mer enn to dusin menn var arrestert så langt, mens andre sa at 30–40 personer ble tatt bort fra leiren med makt og at noen ble slått.

Leiren, som ligger på en militærbase, ble offisielt stengt 31. oktober ettersom Papua Ny-Guineas høyesterett mener det er grunnlovsstridig at Australia bruker området til å huse asylsøkere.

Både strøm og vann har vært stengt i flere uker, og beboerne har ikke fått matleveranser.

Flere kjente australiere har gått sammen og sendt et åpent brev til regjeringen der de advarer om at asylsøkerne risikerer å dø i leiren. De tolv er alle tidligere kåret til «Australian of the Year» og oppfordrer myndighetene til å gjenopprette grunnleggende tjenester i leiren, inkludert legetilsyn.

Australia betaler Papua Ny-Guinea for å holde asylsøkere der som har forsøkt å nå Australia med båt.

