Argentinsk marine: Eksplosjonslignende lyd ved ubåtens forsvinningssted

NTB utenriks

Det var forrige uke den argentinske ubåten, med 44 besetningsmedlemmer om bord, forsvant sporløst.

Torsdag ettermiddag opplyser en talsmann for den argentinske marinen at en lyd registrert i nærheten av stedet der ubåten forsvant, kan ha vært lyden av en eksplosjon.

Samtidig sier talsmannen at det ikke er noen tegn til at ubåten har blitt utsatt for et angrep.

Ubåten var på et rutineoppdrag på vei fra havnebyen Ushuaia lengst sør i landet til byen Mar del Plata, om lag 400 kilometer sørøst for Buenos Aires, da den forsvant 15. november. Argentinske myndigheter leder letearbeidet, mens USA koordinerer den internasjonale hjelpen.

(©NTB)