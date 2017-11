Argentinas marine: Ubåt kan ha blitt rammet av eksplosjon

NTB utenriks

Den argentinske ubåten ARA San Juan forsvant sporløst for en drøy uke siden.

Torsdag ettermiddag opplyste en talsmann for den argentinske marinen at en lyd registrert i nærheten av stedet der ubåten forsvant, kan ha vært forårsaket av en eksplosjon.

Den korte, voldsomme lyden ble registrert få timer etter at marinen mistet kontakt med ubåten 15. november. Lyden er forenlig med lyden fra en ikke-kjernefysisk eksplosjon, heter det.

Samtidig sier marinens talsmann Enrique Balbi at det ikke er noen tegn til at ubåten er blitt utsatt for et angrep. Besetningens pårørende er informert, og søket kommer til å fortsette fram til man er helt sikker på hva som er skjedd med ubåten, tilføyer Balbi.

Eksperter har sagt at selv om ubåten kan være intakt, har mannskapet om bord muligens bare nok oksygen til å overleve under vann i sju til ti dager.

Ubåten var på et rutineoppdrag på vei fra havnebyen Ushuaia lengst sør i Argentina til byen Mar del Plata, om lag 400 kilometer sørøst for Buenos Aires, da den forsvant. Argentinske myndigheter leder letearbeidet, mens USA koordinerer den internasjonale hjelpen.

(©NTB)