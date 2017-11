– Trump avslørte israelsk etterretningsoppdrag i Syria for Russland

NTB utenriks

Saken har sammenheng med det mye omtalte laptop-forbudet på fly.

To tjenestefolk i israelsk etterretning uttalte i mai at Israel hadde delt informasjon med USA om en IS-plan som gikk ut på å utstyre bærbare datamaskiner med eksplosiver og ta dem med på fly.

«Israels største frykt ble bekreftet» da det ble kjent at USAs president Donald Trump hadde gitt opplysningene videre til Russland, uttalte de to tjenestefolkene. Saken ble omtalt av The New York Times og Buzzfeed.

Nå avslører Vanity Fair detaljer fra møtet mellom Trump, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i Det hvite hus 10. mai.

Konkret dreide det seg om at det israelske etterretningsorganet Mossad og israelsk antiterrorpoliti hadde fått opplysninger om at en IS-celle i Syria hadde utviklet bomber som kunne plasseres i bærbare datamaskiner og fraktes ubemerket gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser.

Trump delte disse detaljene med Lavrov og Kisljak og avslørte dermed også Mossads hemmelige plan om å infiltrere IS-cellen på et skjulested i Syria. Israel ble ikke varslet, skriver Haaretz.

Med kjennskap til dette innførte Trump forbud mot å ta med bærbare datamaskiner på fly.

Dette utgjorde et brudd på tilliten mellom USA og Israel og berørte sikkerhetssituasjonen i Midtøsten i sin helhet, skriver Vanity Fair, som viser til israelsk frykt for at Russland kunne komme til å dele informasjonen med sin egen allierte Iran.

(©NTB)