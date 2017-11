Ratko Mladic vil anke livstidsdom

NTB utenriks

Mladics sønn og advokater møtte pressen etter at dommen ble kjent onsdag.

– Det kan sies med sikkerhet at vi vil anke og at anken vil nå fram, sa advokat Dragan Ivetic.

– Historien skrives av seierherrene, sa Mladics sønn Darko Mladic, og la til at Jugoslavia-domstolen er styrt av seierherrene, altså NATO.

Han anklaget dommerne for å hindre forsvarerne i å presentere bevis som kunne renvaske faren.

– Dommen er feil. Den oppnår ingenting og vil være et hinder for et normalt liv i regionen, sa Darko Mladic.