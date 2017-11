Ratko Mladic dømt til fengsel på livstid for folkemord

NTB utenriks

Domsavsigelsen kom to timer etter at opplesingen av dommen startet. Mladic var selv ikke i salen da han fikk livstidsdommen, fordi han kort tid i forveien ble kastet ut av rettssalen.

Mladic er kjent skyldig på ti av elleve tiltalepunkter, blant dem folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, under Bosnia-krigen mellom 1992 og 1995.

Dommer Alphons Orie sa under opplesingen av dommen at Mladic er skyldig i å ha ledet den bosnisk-serbiske styrken som var ansvarlig for Srebrenica-massakren og den tre år lange beleiringen av Sarajevo.

Kastet ut

74 år gamle Mladic viste tommelen opp for fotografene da han ankom krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag (ICTY) onsdag formiddag.

Opplesingen av den omfattende tiltalen og dommen startet klokken 10. Om lag 40 minutter senere ba Mladic om pause. I pausen ble han av helsepersonell diagnostisert med høyt blodtrykk. Det ble foretatt tre målinger, opplyste forsvaret etter å ha kommet tilbake til rettssalen.

Forsvaret ba deretter om at Orie måtte stanse opplesing av resten av dommen og hoppe direkte til domsavsigelsen. Orie valgte å avvise kravet. Mladic reiste seg og begynte å rope i protest, og ble kastet ut av salen av to vakter.

Deretter besluttet dommeren å fortsette opplesingen mens Mladic måtte se på via video fra et annet rom.

«Slakteren fra Bosnia»

Orie ga under opplesingen en rekke eksempler på grusomheter som ble begått da Mladic var hærsjef.

For eksempel ble en gruppe muslimske bosniske menn tvunget til å hoppe i elven én etter én, hvorpå de ble beskutt. Bare én av mennene skal ha overlevd.

Et annet eksempel dommeren leste opp, gjaldt en fangetransport der 32 døde av kvelning i sterk varme. De hadde ikke fått vann, og noen av dem var blitt tvunget til å spise salt før reisen.

Dommeren ga også eksempler på rutinemessige massevoldtekter av kvinner og barn.

Srebrenica-massakren

På Mladics rulleblad står blant annet Srebrenica-massakren. Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av bosnisk-serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995. Dette er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig.

Både ICTY og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har tidligere fastslått at Srebrenica-massakren var et folkemord.

Mladic var den kanskje mest kjente militærlederen under den jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevics styre. Mladic ble filmet da han var i gang med forberedelser til det som skulle bli massakren på de 8.000 muslimene.

(©NTB)