Putin varsler syrisk konferanse i Sotsji

Konferansen skal etter planen samle representanter for ulike syriske partier, blant dem opposisjonspolitikere både i og utenfor Syria, opplyste Russlands president Vladimir Putin onsdag.

Ifølge Putin vil en slik konferanse også kunne styrke FNs fredsforhandlinger i Genève, der det er planlagt en ny forhandlingsrunde neste uke.

Regjeringen i Damaskus uttrykte samme kveld støtte til planen.

Ideen om en Syria-konferanse i Sotsji ble lansert samme dag som Putin var vert for et minitoppmøte med Irans president Hassan Rouhani og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Etter møtet uttalte både Rouhani og Erdogan stor tilfredshet med samtalene.

Mens Rouhani kalte dem svært nyttige, framholdt Erdogan at alle tre er enige om å støtte en omfattende politisk prosess i Syria.

Kompromissvilje?

Samme dag var representanter for ulike opposisjonsgrupper samlet i Saudi-Arabia i et forsøk på å bli enige om en delegasjon og felles linje under FNs planlagte fredsforhandlinger i Genève.

Ifølge analytikere kan opposisjonen nå være mer villig til å inngå kompromisser med regimet som følge av Assad-regimets framgang på slagmarken.

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura var også til stede i Riyadh, der han ledet møtet sammen med Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir.

Torsdag reiser de Mistura til Moskva for samtaler med russiske tjenestemenn.

– Jeg er alltid optimistisk, spesielt nå, sa den svensk-italienske FN-diplomaten.

Det trilaterale toppmøtet, som er det første i sitt slag, fant sted bare to dager etter at Syrias president Bashar al-Assad overraskende besøkte Putin i Sotsji.

– Vi hindret kollaps

Under minitoppmøtet ga Putin seg selv, Tyrkia og Iran æren for å ha forhindret et sammenbrudd i Syria.

– Russland, Iran og Tyrkia har forhindret et sammenbrudd i Syria, motvirket at landet ble overkjørt av internasjonale terrorister og avverget en humanitær katastrofe, sa presidenten.

Han sa også at storskala militæroperasjoner mot militante grupper i Syria nærmer seg slutten.

Russland og Iran har under krigen i Syria vært president Bashar al-Assads viktigste støttespillere. Tyrkia har på sin side støttet deler av opprøret mot Assad.

Krigen fortsetter

Tirsdag kunngjorde Iran at IS praktisk talt er helt beseiret i både Syria og Irak, men samtidig fortsetter krigen for fullt i områder som fortsatt kontrolleres av opprørere.

Onsdag opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) at 84 mennesker ble drept og 659 såret under fire dagers intens bombing i Øst-Ghouta like utenfor Damaskus fra 14.–17. november. Blant de drepte var 17 barn og seks kvinner.

Området har vært beleiret av syriske regjeringsstyrker i over fire år, og ifølge WHOs representant i Syria, norske Elizabeth Hoff, burde syke og sårede vært evakuert for lenge siden.

