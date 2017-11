Putin roser Russland, Tyrkia og Iran for Syria-innsats

NTB utenriks

Putin har invitert sin tyrkiske og iranske kollega til samtaler om fredsprosessen videre i Syria.

– Det finnes en reell mulighet til å sette en stopper for denne mangeårige borgerkrigen, sa Putin da han onsdag åpnet møtet i Sotsji ved Svartehavet.

Ny fase

En dag før møtet, som blir den første trilaterale samtalen mellom Putin, Tyrkias Recep Tayyip Erdogan og Irans Hassan Rouhani, kunngjorde Iran at IS praktisk talt var helt beseiret i Syria og Irak.

I sin TV-overførte tale onsdag sa Putin at storskala militæroperasjoner mot militante grupper i Syria nærmer seg slutten.

– Russland, Iran og Tyrkia har forhindret en kollaps i Syria, motvirket at landet ble overkjørt av internasjonale terrorister og avverget en humanitær katastrofe, sa presidenten.

Deretter uttrykte han håp om at de tre landene på møtet kan komme til enighet om avtaler som kan styrke Syrias kontroll over eget land.

Politisk løsning

Russland og Iran, de store militære støttespillerne til Syrias regjering, og Tyrkia, som står i opposisjon til regimet, møtes for å legge grunnlaget for en bred våpenhvile i Syria. En eventuell våpenhvile omfatter ikke enkelte ekstremistgrupper, som IS.

Møtet i Sotsji følger et overraskende besøk samme sted fra den syriske presidenten Bashar al-Assad mandag. Russiske myndigheter oppgir at Putin sa til Assad at samtalene vil omhandle fremtidsutsikter for en «fredelig og varig politisk løsning i Syria etter at terroristene er bekjempet».

– Vi vil godta og snakke med alle som virkelig er interessert i en politisk løsning, forsikret Al-Assad Putin.

Den russiske presidenten sa på sin side at Russland har arbeidet tett sammen med andre land, som Irak, USA, Egypt, Saudi-Arabia og Jordan.

(©NTB)