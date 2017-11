Putin møter Erdogan og Rouhani i Sotsji

NTB utenriks

En dag før møtet, som blir den første trilaterale samtalen mellom Putin, Tyrkias Recep Tayyip Erdogan og Irans Hassan Rouhani, kunngjorde Iran at IS praktisk talt var helt beseiret i Syria og Irak.

Russland og Iran, de store militære støttespillerne til Syrias regjering, og Tyrkia, som står i opposisjon til regimet, møtes for å legge grunnlaget for en bred våpenhvile i Syria. En eventuell våpenhvile omfatter ikke enkelte ekstremistgrupper, som IS.

Russiske myndigheter oppgir at Putin sa til den syriske presidenten Bashar al-Assad mandag at samtalene vil omhandle fremtidsutsikter for en «fredelig og varig politisk løsning i Syria etter at terroristene er bekjempet».

Omfavnelse

Putin ble fotografert da han omfavnet den syriske lederen i Sotsji der de møttes for å legge grunnlaget for toppmøtet.

– Vi vil godta og snakke med alle som virkelig er interessert i en politisk løsning, forsikret Al-Assad Putin.

Den russiske presidenten sa på sin side at Russland har arbeidet tett sammen med andre land, som Irak, USA, Egypt, Saudi-Arabia og Jordan.

– Vi opprettholder hele tiden kontakt med disse partnerne, la Putin til.

Hensikten med møtet mellom Putin og Assad skal ha vært å få den syriske presidenten med på å gi sin tilslutning til mulige avtaler som de tre lederne skal diskutere onsdag.

Trump-telefon

Dagen etter Assad-møtet ringte Putin president Donald Trump og forsikret ham om at den syriske presidenten lover å holde valg på både nasjonalforsamling og president.

Det hvite hus opplyste tirsdag kveld at Syria, Iran, Nord-Korea, Afghanistan og Ukraina var blant temaene som ble diskutert.

Etter å ha ringt til Trump og Saudi-Arabias kong Salman, snakket Putin på telefon med både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi.

FN-ledet arbeid

Trump og Putin hadde nylig flere uformelle samtaler på sidelinjen av et regionalt toppmøte i Vietnam. Der ble de enige på en rekke punkter om Syrias framtid etter krigen.

De diskuterte støtte til FN-ledet arbeid for å kunne avslutte krigen i Syria på fredelig vis, få slutt på den humanitære krisen, la fordrevne syrere komme hjem og sikre stabiliteten til et forent Syria, fri fra ondsinnet innblanding og fra å være et fristed for terrorister, het det i en uttalelse fra Det hvite hus.

