Mladic dømt til livstid for folkemord i Srebrenica og andre krigsforbrytelser

NTB utenriks

Ratko Mladic, som nå er 74 år gammel, var øverstkommanderende da 8.000 muslimske menn og gutter ble slaktet ned i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina i 1995.

Dommeren i Haag kastet Mladic ut av rettssalen etter et raseriutbrudd fra tiltalte under opplesningen av dommen i FNs Jugoslavia-domstol ICTY onsdag.

Etter at Mladic var kastet ut av salen av to vakter, besluttet dommeren å fortsette opplesingen av den omfattende dommen mot den tidligere bosnisk-serbiske hærlederen, mens Mladic så på via video fra et annet rom.

