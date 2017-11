Libanons statsminister Saad Hariri venter med å gå av

NTB utenriks

Under et besøk i Saudi-Arabia 4. november kunngjorde Hariri overraskende at han ville trekke seg som statsminister. Tirsdag kveld vendte han tilbake til Libanon.

– Oppsigelsen er satt på vent mens samtaler pågår, sa Hariri i det som omtales som overraskende forsonende uttalelser fra presidentpalasset i Beirut onsdag.

Hariri la til at han vil sette Libanons interesser først, og at han ser fram til et «reelt partnerskap» med president Michel Aoun.

Presidenten krevde at Hariri måtte komme hjem igjen for at han skulle kunne godta at han går av som statsminister.

Krigsfrykt

Det har gått to og en halv uke siden Hariri under et besøk i Riyadh kom med sjokkmeldingen om at han går av som statsminister, noe som skapte stor uro i Libanon og regionen for øvrig. Mange har fryktet at Libanon skulle bli åsted for en stedfortrederkrig mellom Iran og Saudi-Arabia.

Flere libanesiske politikere har ment at Hariri ble holdt fanget i Saudi-Arabia, noe han selv har avvist. I helgen besøkte han Frankrike, før han tirsdag reiste til Kairo.

I avskjedstalen som ble kringkastet på saudiarabisk fjernsyn, sa Hariri at han hadde mottatt drapstrusler, og han anklaget Saudi-Arabias erkerival Iran for å bruke den libanesiske Hizbollah-militsen til å destabilisere Libanon.

Beredskap

Mandag hevdet president Aoun og den mektige libanesiske Hizbollah-militsens leder Hassan Nasrallah at Libanon fortsatt står overfor trusler fra Israel. Nasrallah sa at den iranskstøttede sjiamuslimske militsen er Libanons viktigste forsvar mot Israel.

Dagen etter ba Libanons forsvarssjef Joseph Aoun soldater utstasjonert langs grensen mot Israel være «i full beredskap» mot trusler fra nabolandet Israel, skriver den israelske avisa Haaretz. Han viste blant annet til oppsiktsvekkende uttalelser forrige uke fra Israels forsvarssjef, som sa at landet er forberedt på å samarbeide med Saudi-Arabia i møte med Irans påståtte planer om å kontrollere Midtøsten.

Bombeangrep

Det første Hariri gjorde etter hjemkomsten tirsdag, var å besøke graven til sin far Rafik Hariri, som ble drept da bilen han satt i ble rammet av en kraftig bombe i februar 2005.

Flere Hizbollah-medlemmer anklages for å stå bak, men den sjiamuslimske bevegelsen nekter for å ha vært involvert.