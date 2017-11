Hamas og Fatah enige om valg i løpet av neste år

NTB utenriks

De palestinske fraksjonene har denne uken sittet i forhandlinger i Kairo for å utarbeide en endelig avtale om Gazastripen.

I en felles uttalelse onsdag kveld ber de valgkommisjonen om å forberede valg på ny president og nasjonalforsamling, og de ber også president Mahmoud Abbas om å fastsette en valgdato etter å ha rådført seg med alle parter.

Samtidig roser de en avtale som ble inngått mellom Hamas og Fatah i oktober, og som innebærer at Hamas skal gi fra seg makten over Gazastripen innen 1. desember, Da overtar den palestinske selvstyremyndigheten styringen, ti år etter at Fatahs sikkerhetsstyrker ble jaget fra den palestinske enklaven av Hamas.

Fatah er den dominerende grupperingen både i selvstyremyndigheten på den israelskokkuperte Vestbredden og i Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO).

I uttalelsen omtales avtalen som «en realistisk begynnelse for å få slutt på splittelsen».

Samtalene i Kairo, som startet tirsdag, tok sikte på å skape forsoning mellom de ulike palestinske fraksjonene. De har foregått bak lukkede dører, og representanter for 13 ulike politiske partier har deltatt.

Det har ikke blitt arrangert valg i de palestinske områdene siden Hamas tok kontroll på Gazastripen i 2007.

Det er håp om at situasjonen for Gazastripens 2 millioner innbyggere vil bli noe bedre når avtalen mellom Hamas og Fatah blir gjennomført.

