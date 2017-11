Hackere stjal fra titalls millioner av Uber-brukere

NTB utenriks

Angrepene fant sted i slutten av fjoråret. Gjerningsmennene fikk ut navn, epostadresser og telefonnumre til Ubers brukere og sjåfører. Selskapet betalte hackerne 100.000 dollar for å slette datamaterialet de hadde stjålet.

– Ingenting av dette burde ha skjedd og jeg vil ikke komme med noen bortforklaringer, uttalte Uber-sjefen Dara Khosrowshahi i en blogg på selskapets hjemmeside.

Uber opplyste ikke om angrepet i 2016. På den tiden var Khosrowshahi ennå ikke direktør for selskapet. Han sier at han helt nylig har hørt om hendelsen, noe som har ført til at to ansatte fikk sparken.

– Jeg kan ikke endre fortiden, men jeg kan love at alle Uber-ansatte vil lære av våre feil. Vi endrer måten vi gjør forretninger på. Vi legger integritet til grunn for alle våre beslutninger og arbeider hardt for å vinne våre kunders tillit, skrev han videre.

Uber sier at to personer i fjor lastet ned data fra en server som ble brukt av selskapet. Den inneholdt navn, epostadresser og telefonnumre på 57 millioner Uber-brukere over hele verden.

Gjerningsmennene fikk også kjørenumrene og sertifikatinformasjon til rundt 600.000 Uber-sjåfører i USA.

Reuters melder at Khosrowshahi har ansatt Matt Olsen, tidligere sjefjurist for USAs sikkerhetsbyrå NSA. Olsen skal bidra til å forbedre Ubers sikkerhet.

