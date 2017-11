Grusomheter under tidligere hærsjef Mladic ramset opp i rettssalen

NTB utenriks

For eksempel ble en gruppe muslimske bosniere tvunget til å hoppe i elven én etter én, hvor de deretter ble beskutt. Bare én av mennene skal ha overlevd.

Det ble også fortalt en episode om transport av fanger, der 32 døde av kvelning. Under en ni timer lang transport i stor varme, fikk fangene ikke vann. Noen av dem var blitt tvunget til å spise salt før reisen. Mange drakk sin egen urin for å overleve, mens andre forsøkte å lage hull i kjøretøyet for å få luft, men stanset da de ble truet av vakter.

Da de var kommet fram til leiren, ble de avvist av lederen som sa: «Ta tilbake denne dritten, jeg trenger ikke døde mennesker».

Dommeren ga også eksempler på rutinemessige massevoldtekter av kvinner og barn.

(©NTB)