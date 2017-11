Frankrike vil ha hastemøte om slavehandel i Libya i FN sikkerhetsråd

NTB utenriks

– Frankrike bestemte seg i morges for å be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere saken, sa utenriksminister Jean-Yves Le Drian til nasjonalforsamlingen i Paris onsdag.

Som ett av de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet, har Frankrike anledning til å innkalle til hastemøte.

I forrige uke viste CNN en video som tilsynelatende viser en auksjon der svarte menn blir presentert som jordbruksarbeidere for nordafrikanske kjøpere og solgt for 400 dollar, eller knapt 3.300 kroner.

Tidligere onsdag hadde Frankrikes president Emmanuel Macron et møte med AU-sjef Alpha Conde, hvorpå han fastslo at det som skjer er så ille at det dreier seg om forbrytelser mot menneskeheten.

Uttalelsen kom dagen etter at FNs generalsekretær António Guterres ba om at saken blir etterforsket som mulige forbrytelser mot menneskeheten.

Tidligere har en rekke organisasjoner advart om at migranter som blir sittende fast i Libya i sitt forsøk på å nå Europa, lever under forferdelige forhold i fangeleirer. de har også anklaget EU for å bidra til migrantenes skjebne ettersom unionen har innledet et samarbeid med den libyske kystvakten for å hindre at migranter tar seg til Europa.

Nyhetsbyrået AFP snakket denne uken med flere afrikanske menn i Kamerun som fortalte at de har vært slaver i Libya.

– Det var et rent helvete, sier Maxime Ndong, en av 250 migranter som tirsdag ankom Kamerun med et fly som var chartret av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

– Hvis du nekter, så skyter de deg. Det er folk som har dødd, sier Ndong.

