Demokrater raser mot omstridt internett-forslag i USA

– Opphevelse av nettnøytralitet tjener ikke samfunnets interesser eller amerikanske forbrukere. Det vil kun være til fordel for et fåtall gigantselskaper som vil blokkere, filtrere eller ta mer betalt for det vi gjør på nettet, skriver senator Elizabeth Warren på Twitter.

Senator og tidligere presidentkandidat Bernie Sanders hevder at Donald Trumps regjering nok en gang har tatt parti for storkapitalen, og mot demokratiet.

– Går dette forslaget gjennom, vil internettet og dets frie utveksling av informasjon, slik vi har lært det å kjenne, opphøre å eksistere, sier Sanders.

Båndbredde

Forslaget de kritiserer, ble lagt fram tirsdag av Ajit Pai, den nye lederen av telekom-kommisjonen FCC. Dette er et forvaltningsorgan som har ansvar for reguleringen av telefoni og internett-kommunikasjon i USA.

Pai ønsker å oppheve et krav om at nettleverandører må sørge for at deres brukere har lik tilgang til alle nettsteder og alle typer innhold på internett.

Dette vil gjøre det mulig å ta ekstra betalt av selskaper som er avhengig av stor båndbredde for å levere sine tjenester til kundene. Nettbrukere kan også bli nødt til å betale ekstra for visse typer innhold.

Utnevnt av Trump

Pai ble utnevnt til leder av FCC av president Donald Trump tidligere i år. Den nye FCC-lederen har argumentert med at kravet om nettnøytralitet hindrer investeringer som kan gi folk bedre nettilgang.

I tillegg mener han det er på tide å slutte med å «detaljregulere» internett.

Siden Trumps parti Republikanerne nå har flertall i FCC, er det høy sannsynlighet for at Pais forslag vil bli vedtatt.

