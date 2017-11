Bosnias statsminister tilfreds med dom mot Mladic

NTB utenriks

Zvizdic kommenterte livstidsstraffen kort tid etter at dommen mot den tidligere bosnisk-serbiske hærsjefen ble kjent onsdag.

– Livstidsdommen mot Mladic vil ikke gi tusenvis av drepte, uskyldige sivile livet tilbake, og heller ikke gi deres familier trøst. Men den er av enorm betydning for Balkans framtid, til skrekk og advarsel for alle dem som drømmer om framtidige kriger og fortsetter å nøre opp under etniske motsetninger, skriver Zvizdic i en uttalelse.

Mladic ble pågrepet i Serbia i 2011 etter å ha vært 16 år på rømmen. Onsdag ble han dømt til livsvarig fengsel, blant annet for folkemord på bosniske muslimer i byen Srebrenica i 1995.

