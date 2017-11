Berlusconi til domstol i Strasbourg for å få drive politikk

NTB utenriks

Berlusconi fikk politisk karantene fram til 2019 da han i 2013 ble kjent skyldig i en skattesak. Nå forsøker han å få opphevet dommen i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slik at han kan stille til valg igjen i mai.

Han mener at den italienske domstolen har krenket hans rett til å drive politikk, og han har varslet at uansett hva som skjer i Strasbourg, så har han tenkt å være med i den kommende valgkampen.

Det er ventet at menneskerettighetsdomstolen først vil ta stilling til saken om noen måneder, muligens etter at valget i Italia er over.

Berlusconi, som nå er 81 år, er tidligere blitt avskrevet som politiker etter at han måtte gå av som statsminister i forbindelse med en sexskandale i 2011. Men etter en stor hjerteoperasjon i fjor har han fått et overraskende comeback.

Hans parti Forza Italia leder på meningsmålingene før neste års valg.

Det er til sammen 17 dommere som skal behandle saken i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Berlusconi har leid et kjent advokatfirma i London for å føre saken.

