Balkan-ekspert: – Mladic fikk som fortjent

Tidligere hærsjef Ratko Mladic ble onsdag kjent skyldig i både folkemord og forbrytelser mot menneskeheten av FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia.

– Det er domstolens strengeste straff, og da har han fått som fortjent, sier Balkan-ekspert og tidligere NTB-journalist Kjell Arild Nilsen.

Han mener at straffen vil være en trøst for alle som har lidd, men presiserer at saken nok ikke er over.

– Mladic kommer helt sikkert til å anke, sier han.

Typisk reaksjon

Nilsen sier det er typisk Mladic å ha et raseriutbrudd under dommerens opplesning.

Etter en pause i rettssalen reiste Mladic seg og begynte å rope i protest mot at dommer Alphons Orie ikke etterkom forsvarets krav om å utsette opplesingen av dommen og i stedet hoppe direkte over til selve domsavsigelsen. Orie valgte å avvise dette kravet.

– Mladic har aldri respektert domstolen, og det var bra at han ble vist ut av salen, sier Nilsen, som konstater at nå er alle de viktigste bak krigsforbrytelsene i Bosnia kjent skyldig.

– Det er ingen flere av de store, viktige lederne fra denne krigen som nå skal stilles for retten, sier han.

Fortsatt splittelse

Selv om dommen mot Mladic både er riktig og viktig, sier Nilsen at det er vanskelig å vite hva dommen har å si for situasjonen i Bosnia.

– Den nasjonalistiske splittelsen i Bosnia er ikke blitt borte, tvert imot er splittelsen nesten like sterk som den gang.

Han sier også at det er store spenningene mellom mange av statene som utgjorde det tidligere Jugoslavia. Spenninger omverdenen ikke synes å få meg seg.

