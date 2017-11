Tysklands utenriksminister frykter konsekvenser av politisk krise

NTB utenriks

I en tale i nasjonalforsamlingen tirsdag advarte Gabriel om at den fastlåste politiske situasjonen kan tolkes som et tegn på at vestlige demokratier ikke fungerer.

– Uansett hva vi gjør de neste ukene, det vi ikke under noen omstendigheter kan gjøre, er å gi noen som helst støtte til de som er glade for svekkelsen av den liberale verdensordenen, sier Gabriel, som er sosialdemokrat.

Mandag brøt regjeringsforhandlingene mellom kristeligdemokratene i CDU/CSU, Fridemokratene (FDP) og De grønne sammen.

Mens statsminister Angela Merkel har sagt at hun foretrekker nyvalg framfor å danne en mindretallsregjering, har president Frank-Walter Steinmeier hatt samtaler med lederne for FDP og De grønne i et forsøk på å få dem til å gjøre et nytt forsøk på å danne en samlingsregjering med Merkels parti.

Lederen for De grønne, Robert Habeck, sa før møtet at han ikke tror at liberalistiske FDP vil vende tilbake til forhandlingsbordet. Det var FDP som brøt forhandlingene natt til mandag fordi partiet mente at det ikke var mulig å komme fram til en felles idé om landets framtid.

Det er første gang siden 1949 at tyske partier ikke har greid å danne en regjering med parlamentarisk flertall.

Det er like lenge siden sosialdemokratiske SPD fikk like dårlig oppslutning som det fikk i valget i september.

Partiet har gjentatte ganger avvist å danne en ny regjering sammen med CDU og CSU ettersom deltakelsen i Merkels regjering de siste fire årene har kostet partiet svært mange stemmer.

