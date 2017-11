NTB utenriks

Moore er republikanernes kandidat I Alabama.

– Vi trenger ingen liberal person der, en demokrat, sa Trump til journalister i Det hvite hus tirsdag.

Seks kvinner har anklaget Moore for å ha forsøkt å innlede forhold med dem da de ennå var tenåringer og han var i 30-årene og jobbet som advokatfullmektig. To av dem har anklaget ham for overgrep og antastelser.

Trump kommenterer anklagene ved å peke på at Moore har avvist dem.

(©NTB)