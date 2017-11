Søreide håper Mugabes avgang kan gi positiv utvikling

NTB utenriks

Samtidig understreker utenriksministeren at veien videre fortsatt er usikker.

– Det er viktig at den videre politiske prosessen i landet skjer i henhold til grunnloven og i tråd med demokratiske prinsipper, sier Søreide.

Hun håper endringene som nå finner sted, vil bidra til en bedring av de sosiale og økonomiske forholdene i landet.

– Folket i Zimbabwe har den seneste tiden vist tydelig at de har både håp og forventning om endring. Dette vil kreve at den nye regjeringen legger til rette for dialog og en politisk prosess som inkluderer alle parter, inkludert opposisjonen.

(©NTB)