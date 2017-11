Putin og Assad forbereder Syria på et liv etter krigen

NTB utenriks

Russlands president Vladimir Putin møtte mandag Assad i den russiske svartehavsbyen Sotsji. Det var Assads andre besøk i Russland i løpet av de snart sju årene krigen har herjet i Syria.

Møtet skjedde i forkant av et besøk fra Irans president Hassan Rouhani og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Sotsji onsdag.

Kreml opplyste tirsdag at Putin har snakket med sin iranske og tyrkiske kollega i forkant av det kommende møtet.

– Han forsikret dem om at Russland samarbeider med syriske myndigheter for å tilrettelegge for en mulig felles forståelse som kan bli inngått i Sotsji onsdag, og som vil sikre at den inngåtte enigheten blir levedyktig, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Assads framtid

På spørsmål om hvorvidt Putin og Assad snakket om den syriske presidentens framtid i et Syria etter krigen, sa Peskov:

– Mulige løsninger for politisk enighet har blitt diskutert.

Mer enn 320.000 mennesker er drept i løpet av de snart sju årene med krig. Rundt halvparten av Syrias befolkning er drevet på flukt, landet ligger i ruiner, og Assad har blitt beskyldt for krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene.

Men Assad ligger an til å fortsatt sitte ved makten i tiden som kommer. En årsak til det er at hans hær, med støtte fra Russland og Iran, har klart å gjenerobre en stor del av landet fra opprørere. En annen årsak er at opposisjonen i Syria er fragmentert.

Politisk løsning

På den diplomatiske fronten har USA og dets allierte krevd Assads umiddelbare avgang. USA har nå stilt seg mer på linje med Russland.

I en felles uttalelse med Putin, viste USAs president Donald Trump tidligere denne måneden til det han kalte «Assads nylige forpliktelse overfor Genève-prosessen, grunnlovsreformer og valg».

Med mandagens møte mellom Putin og Assad er den første grunnsteinen lagt.

– Hovedpunktet på agendaen er en fredelig og varig politisk enighet i Syria etter at terroristene er beseiret, sa Putin til Assad mandag.

– Vi skal akseptere og snakke med alle som er genuint interessert i en politisk løsning, svarte Assad.

Russland-framstøt

I forkant av onsdagens møte heter det fra Kreml at hensikten med møtet mellom Putin og Assad mandag, var å få Assad med på å gi sin tilslutning til ulike mulige avtaler som de tre lederne kan diskutere onsdag.

Under besøket i Sotsji sa de to lederne seg enig i at militæroppdraget i Syria er ved veis ende.

Onsdag setter Putin seg ned sammen med Rouhani og Erdogan i samme by. Det blir det første møtet i en rekke som har til hensikt å gi nytt liv i fredsprosessen i Syria. Tirsdag i neste uke er FN vert for nye Syria-samtaler i Genève.

– IS er bekjempet

Under mandagens møte gratulerte Putin Assad med Syrias seier over IS. Tirsdag fulgte Rouhani opp i Teheran og sa:

– Med Guds hjelp og takk til innsatsen fra andre land i regionen kan vi i dag si at denne ondskapen enten er fjernet fullstendig eller minimert.

General Qassem Soleimani, som leder Revolusjonsgardens utenlandsoppdrag, har også kunngjort seier over IS.

