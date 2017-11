Norge var med på å ta den siste IS-bastionen i Irak

NTB utenriks

Oberstløytnant Terje Bruøygard, som leder de norske styrkene, betegner oppdraget som en positiv opplevelse.

–Vi føler på seiersstemningen. Det er en god følelse å være med på å frigjøre et land, sier han til NRK. Oberstløytnanten snakker med kanalen fra den norske leiren Camp Midgard i Anbar-provinsen vest i Irak.

Derfra har rundt 60 norske soldater de to siste månedene bistått irakiske styrker i Eufratdalen, som en del av den internasjonale koalisjonen mot IS.

Ifølge Bruøygard tyder foreløpige tall på at mellom 10 og 20 irakiske soldater ble drept, mens 60 ble skadd, i styrken Norge hjalp med å gjenerobre RAWA. Ingen i koalisjonen, og dermed ingen av de norske soldatene, skal være skadd.

Oberstløytnanten hevder også at «få eller ingen» sivile ble skadd, men legger til at bygningsmasse, infrastruktur og toglinjer er lagt i ruiner.

Med seieren i RAWA, som betegnes som IS' siste bastion i Irak, tror Bruøygård at IS-krigerne nå har innsett at det er umulig å stå imot styrkene som kriger mot dem.

– IS har ingen tilholdssted eller byer de kontrollerer. De eier ingenting, men et betydelig antall IS-krigere ikke er gjort rede for. Trusselnivået er skyhøyt. Irakerne er spent på når neste aksjon skjer, sier han.

De norske soldatene har i oppdrag å planlegge og gjennomføre militæroperasjonene i ørkenbyene i Anbar-provinsen, og siden den irakiske ledelsen opererer i felt, var også de norske styrkene i sentrum av krigshandlingene da Irak erklærte sier over IS i RAWA.

De var imidlertid ikke involvert i kamphandlinger, understreker Bruøygard, som også avviser å ha vært vitne til krigsforbrytelser i forbindelse med operasjonene i Irak.

