Moderaterna i Göteborg foreslår tiggerforbud i byen

NTB utenriks

Ifølge avisen gikk det borgerlige partiet i forrige måned inn for et nasjonalt tiggerforbud, og partimedlemmer i Göteborg vil tirsdag legge fram et forslag til kommunestyret.

I forslagsteksten heter det blant annet at «flere innbyggere og besøkende føler ubehag når de blir oppsøkt altfor nærgående».

Håpet er at forbudet vil bli lagt til de lokale forskriftene som skal vedtas av bystyret i desember.

– Innenfor rammen av gjeldende lovgiving bør det være plass til å forby tigging lokalt, mener kommunalråd Jonas Ransgård (M) i Göteborg.

De svenske kommunene Sala og Vellinge har tidligere forbudt tigging, men i begge tilfeller ble avgjørelsene opphevet av fylkesstyret med den begrunnelsen at forbudet ikke var forenlig med ordensloven.

(©NTB)